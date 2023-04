Inter, Inzaghi è deluso: “Dobbiamo essere più cattivi, abbiamo perso lucidità”

Le parole del tecnico nel post di una partita particolarmente deludente per i nerazzurri

Redazione ITASportPress

Terza sconfitta di fila per l'Inter, che in casa non riesce a trovare la rete e si fa beffare dalla Fiorentina. Sulla partita si è espresso il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, il quale ai microfoni di DAZN ha affermato: "C'è tanta delusione per le due sconfitte consecutive in casa. Abbiamo fatto il massimo, ma è un momento un po così. Dobbiamo essere più cattivi e lucidi, ci sono state tante palle gol che potevamo e dovevamo sfruttare".

Un problema che continua a persistere in casa Inter è quello relativo all'attacco. Per un motivo o per un altro, gli attaccanti nerazzurri non riescono ad andare a rete con facilità imbattendosi spesso in occasioni sprecate. "Questi momenti capitano agli attaccanti, adesso dobbiamo cercare di recuperare più giocatori possibili. Abbiamo bisogno di tutti, avremmo voluto un risultato diverso ma ammetto che ero molto più arrabbiato dopo la sconfitta contro la Juventus" ha concluso Simone Inzaghi.

SU LUKAKU -"Se avesse segnato due gol, la sua prestazione sarebbe stata giudicata in modo differente. Oggi si è mosso tanto e ha avuto diverse occasioni. Non mi soffermerei soltanto su di lui. La decima sconfitta in campionato fa male, bisogna lavorare" ha dichiarato Simone Inzaghi sulla prestazione di Romelu Lukaku. Una continua ricerca del gol, con scarsi risultati per il belga.