Inter, Inzaghi: “Interpretato bene la gara fin dal primo minuto”

Due vittorie in due gare. L'Inter ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva in campionato, battendo 2-0 il Cagliari in trasferta. Il commento di mister Simone Inzaghi al termine della sfida: “Sono stati molto bravi i ragazzi. Abbiamo interpretato bene la gara fin dal primo minuto. Il Cagliari aveva fatto bene all'esordio e dovevamo fare una partita organizzata e attenta e siamo stati perfetti in questo. Sono contento di Thuram, è stato bravissimo. Si è messo a lavorare duramente fin dal primo giorno, si è inserito velocemente. Sono molto soddisfatto, stasera mi sarebbe piaciuto se avesse fatto un gol perché se lo sarebbe meritato. Lautaro in questi due anni è andato sempre in crescendo, si è sempre più responsabilizzato e si cala alla perfezione nel modo che abbiamo di interpretare il nostro calcio. Sono due anni che sono all'Inter, sono contento di allenare questa squadra e felice di essere in una grande società con dei tifosi straordinari. Sono soddisfatto di quanto abbiamo fatto fin qui.”