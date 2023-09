Inter, Inzaghi può sorridere: le condizioni di Hakan Calhanoglu

Inter, le condizioni di Hakan Calhanoglu

Come comunicato in queste ore dall'Inter, sono state escluse lesioni muscolari per Hakan Calhanoglu. Calciatore determinante nelle dinamiche di gioco di Simone Inzaghi, il centrocampista turco nelle scorse ore aveva rimediato un problema all'adduttore. Fastidio che ha costretto il calciatore a saltare l'esordio stagionale in Champions League dei nerazzurri in Spagna contro la Real Sociedad e che, soprattutto, aveva suscitato grande preoccupazione nell'ambiente Inter. Tuttavia, dopo i controlli svolti da Calhanoglu, è già partito il countdown per rivedere il centrocampista turco in campo. Un giorno dopo l'altro , lo staff medico dell'Inter valuterà le condizioni del calciatore. Con ogni probabilità però, Hakan Calhanoglu salterà la sfida all'Empoli del prossimo turno di Serie A.