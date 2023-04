Inter, Inzaghi si sfoga: “È incredibile come non ammazziamo le partite”

Altro giro altra corsa per l'Inter, che deve nuovamente rimandare l'appuntamento con la vittoria per pareggio in extremis. La squadra di Simone Inzaghi sta attraversando un periodo particolarmente difficile, dal quale non è riuscita a fuggire neanche contro la Salernitana. “Parlare questa sera è difficile. Abbiamo visto tutti: la squadra ha fatto una gara importante due giorni e mezzo dopo la sfida con la Juventus. Paghiamo tanto il fatto di non chiudere le partite, ma l'impegno dei ragazzi è folle, lavoriamo tantissimo. Non è facile raccontare un pareggio per tutto quello che abbiamo creato. C'è grande delusione, tanti tifosi sono venuti qui per incitarci. Io non posso dire nulla ai ragazzi per l'impegno che hanno messo, abbiamo fatto quanto preparato. Questo 1-1 ci penalizza ma deve essere una spinta per i prossimi impegni. La partita è stata interpretata bene: abbiamo una serie di situazioni come la traversa, le parate di Ochoa... Questo è un momento non semplice in campionato, sappiamo come funziona il calcio. Il gruppo non è premiato dai risultati, quello che possiamo fare è lavorare ancora più duramente. Gli attaccanti attraversano momenti particolari, dobbiamo lavorare meglio per portare risultati e sorte dalla nostra parte. Abbiamo tante partite, cerchiamo di impiegare tutti" ha dichiarato il tecnico nerazzurro ai microfoni di DAZN.