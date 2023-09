Inter, Inzaghi: “Sono soddisfatto ma oggi dovevamo concretizzare le occasioni”

Il gran gol di Dimarco, il carattere e la fame dei nerazzurri: sono alcuni degli ingredienti della vittoria dell'Inter in casa dell'Empoli che segna il quinto risultato pieno dei nerazzurri nella Serie A 2023/24, a quota 15 punti in classifica, 14 gol segnati e 1 subito.

Il commento di mister Simone Inzaghi nel post gara:“Abbiamo avuto un ottimo approccio e pazienza, abbiamo creato tantissimo, non siamo riusciti a segnare e nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo ci siamo adeguati ai ritmi della partita ma nel secondo tempo abbiamo riapprocciato bene alla gara e il gol di Dimarco ci ha aiutati. Arnautovic? Farà gli esami nei prossimi giorni. Questa è l’unica brutta notizia di oggi perché si stava inserendo nel migliore dei modi, ha sentito qualcosa sul flessore, vedremo nei prossimi giorni. Pavard? Ha fatto molto bene lì a destra. Lui e Matteo sono stati molto bravi, è arrivato con tante motivazioni e si è calato subito bene nel nostro modo di giocare, conosciamo il suo valore, è un ottimo acquisto e deve continuare così. Soluzioni in attacco? Arnautovic è una perdita importante, sappiamo quanto sono importanti 4 attaccanti nelle rotazioni. Chiaramente valuterò, ci sono Klassen e Mkhitaryan che si possono anche alzare nel ruolo di seconda punta, ma aspettiamo il prima possibile il rientro di Arnautovic e anche quello di Sensi, un altro giocatore che ci sarà utile nel proseguo. L’Inter non deve lanciare messaggi siamo partiti bene in Campionato ma abbiamo giocato solo 5 partite, tutto può cambiare, noi dobbiamo avere la stessa motivazione e concentrazione ma ci sono tante partite e dobbiamo stare attenti. Sono molto soddisfatto, i giocatori sanno che ho bisogno di tutti e sono tutti molto motivati, sanno che ogni allenamento devono mettermi in difficoltà. Tutti vogliono giocare a dare una mano all’Inter. ”