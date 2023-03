Inter, la bomba del Times: Conte può tornare a fine stagione

Il mister italiano verso il ritorno in Serie A?

Redazione ITASportPress

Antonio Conte vuole tornare ad allenare in Serie A e potrebbe farlo, di nuovo, all'Inter. Non fa giri di parole il Times che spiega come ci sarebbero stati dei contatti "informali" tra le parti.

Per il quotidiano londinese, la convalescenza passata in Italia dopo l'asportazione della cistifellea avrebbe rafforzato la convinzione del tecnico del Tottenham "di tornare in patria a fine stagione". In tal senso, il quotidiano precisa come l'ex allenatore di Inter e Juventus sia ora focalizzato sul campo e sui prossimi impegni degli Spurs e che i discorsi sul suo futuro sarebbero rimandati ai prossimi mesi.

Eppure, al momento, l'eventualità di un rinnovo di contratto col club inglese pare essere considerata remota. In modo particolare se il Tottenham dovesse essere eliminato dall'Europa e, peggio, non qualificarsi alla prossima, le possibilità che Conte dica addio al club sarebbero decisamente aumentate.

Il 53enne italiano ha già più volte detto che rimarrà in carica la prossima stagione solo se sarà felice ed è anche per questo che un suo addio con annesso ritorno in Italia non sarebbe poi così difficile.

In questa ottica ci sarebbe un clamoroso riavvicinamento all'Inter dopo la separazione di due stagioni fa. Per adesso non si parla ancora di trattative ma solo di "contatto informale".