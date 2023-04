Inter, la curva Nord scende in campo: “Pazienza finita”

Dopo la sconfitta di sabato tuona la curva Nord dell'Inter che ha espresso il proprio malcontento nei confronti della squadra e del suo allenatore alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Juventus. "Abbiamo dato sempre sostegno, anche dopo i peggiori risultati stagionali ma adesso la pazienza ha un termine. Il termine sono i tre risultati minimi che reputiamo una squadra come la nostra debba conseguire visto i valori di squadra superiori che siamo si certi si possano ancora esprimere. Abbiamo tollerato i risultati altalenanti perché per merito di altri (il Napoli, ndr) questo campionato non si è rivelato alla nostra portata, ora bisogna proseguire in obiettivi che con merito ci vedono ancora in una corsa che non si deve arrestare"."Resteremo ancora a fianco dei nostri colori ma è chiaro che se non si raggiungeranno questi risultati riterremo tutti responsabili e li tratteremo come meritano. Rispettate la nostra maglia e la nostra storia, chi non dà tutto non dà niente!".