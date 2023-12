Inter-Lecce, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Inter-Lecce, le probabili formazioni

Nel Lecce torna Gonzalez dalla squalifica per quella che dovrebbe essere l'unica novità rispetto alla gara contro il Frosinone: fuori Blin. Davanti fiducia rinnovata a Piccoli e nuova esclusione per Krstovic. Assenze pesanti in casa Inter: oltre a Cuadrado, De Vrij, Dumfries e Sanchez mancheranno infatti per infortunio anche Lautaro Martinez e Dimarco. Scelte obbligate in attacco per Inzaghi, con Arnautovic in coppia con Thuram. Carlos Augusto a sinistra, in difesa terza da titolare di fila in campionato per Bisseck.