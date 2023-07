Inter, Marotta: “I capitali dell’Arabia possono indebolire il nostro calcio”

Il CEO Sport Giuseppe Marotta e il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi hanno dato ufficialmente il via alla stagione sportiva 2023/2024 dei nerazzurri. L'appuntamento, presso l'Inter HQ, si è tenuto alla vigilia dell'inizio della preparazione estiva che condurrà al debutto in campionato della squadra nerazzurra, previsto per il 19 agosto a San Siro contro il Monza.

ARABIA Prima della conferenza stampa di Simone Inzaghi il CEO Sport Giuseppe Marotta ha introdotto la stagione nerazzurra.“È passato un mese dal termine della stagione scorsa, che ha visto il calcio italiano tornare al top nel calcio europeo. Il gap degli incassi derivati dai diritti televisivi rispetto agli altri campionati europei continua a crescere: ancora non si è trovato l'accordo con i broadcaster per le prossime stagioni, un nodo di assoluta importanza. L'Italia è il fanalino di coda per quanto riguarda le strutture, inoltre i capitali dell'Arabia Saudita sono arrivati in Europa e acquistando i giocatori possono indebolire il nostro calcio. Ci auguriamo che il sistema federale e il Ministro Abodi possano accompagnarci in un processo di riforma al momento molto importante per tutto il movimento".