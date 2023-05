Inter, Marotta: “Inzaghi resta al 100%”

Dubbi negli ultimi giorni ve ne erano pochi sul futuro di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro appena ha riavuto a disposizione la rosa al completo, ha fatto una lunga striscia di vittorie in campionato ma soprattutto nella doppia sfida di Champions League contro il Milan. Oggi Inzaghi incassa anche la fiducia dell'ad Beppe Marotta intervenuto nel corso del programma 'Casa Italia': "Quest'anno non abbiamo mai pensato di esonerare Inzaghi - ha affermato -, nemmeno per un secondo. È riuscito a rafforzare la sua posizione grazie anche alle prestazioni della squadra che sono frutto della sua guida tecnica. La sua conferma, espressa in percentuale, è pari al 100%. È e sarà il nostro allenatore anche il prossimo anno".