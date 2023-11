L'amministratore delegato nerazzurro ha parlato prima del match contro l'Atalanta: dalla trattativa saltata in estate per l'ex West Ham al prolungamento del contratto del capitano, ecco le sue parole

Prima del fischio d'inizio del match tra Atalanta ed Inter al Gewiss Stadium, Beppe Marotta ha rilasciato delle dichiarazioni nell'intervista pre-partita di Dazn. Partita molto importante per i nerazzurri, che vogliono difendere il primo posto provando ad allungare momentaneamente su Juventus e Milan. Le parole dell'amministratore delegato nerazzurro, però, hanno toccato anche temi di mercato, come la trattativa in estate per Scamacca ed il rinnovo di Lautaro.