Inter o Milan, per chi tifano i Green Day? Il siparietto social. VIDEO

È sempre Derby a Milano, anche con la musica di mezzo. È bastato, infatti, un siparietto del frontman dei Green Day, Billie Joe Armstrong, per accendere un botta e risposta social tra Milan e Inter. Durante un concerto ai Magazzini Generali di Milano, il cantante aveva in mano le maglie delle due squadre. Quella rossonera, tra gli olé dei fans, è finita al pubblico. Quella nerazzurra, invece, è rimasta in mano ad Armstrong. L'Inter ha celebrato l'evento con una foto postata su X, ma poi è arrivato il Var... rossonero. Insomma, anche i Green Day hanno fatto i conti con il Derby della Madonnina.