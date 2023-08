Inter, Sanchez: “Tornato per vincere ancora qui”

In quest’ultimo anno hai fatto un’esperienza importante, che Alexis ritroviamo? Un Alexis sempre più maturo a livello personale e di squadra. Per quanto riguarda il gioco, si sa come gioco, voglio sempre vincere ma alla fine il calciatore migliora a livello personale ancora di più con una squadra unita, in cui tutti remano dalla stessa parte e lottano per gli stessi obiettivi.