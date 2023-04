Inter, svelate maglie 2023/24. La sorpresa è quella da trasferta

C'è già più di un indizio per le maglia della prossima stagione dell'Inter. La squadra nerazzurra impegnata ancora su tre fronti, campionato, Champions e Coppa Italia, vestirà la prossima annata secondo il sito footyheadlines.com che ha pubblicato alcune foto, una bella casacca nerazzurra e una seconda maglia bianca con risvolti tradizionali. L e maglie dell’Inter per la stagione 2023-2024 sono già online .

La maglia casalinga è quella tradizionale con strisce verticali larghe che richiama a quella del 2018. Per la maglia da trasferta invece una grande novità che piacerà ai tifosi. Sarà infatti bianca con una striscia nerazzurra in obliquo. All’altezza del petto, la striscia si interrompe proprio con un effetto pixelato, per poi ricominciare pochi centimetri dopo.