Inter, Thuram: “Di quello che ho fatto con Messi me ne pento ogni giorno”

L'attaccante dell'Inter Marcus Thuram ha raccontato una storia accaduta quando era piccolo con protagonista il campione del mondo Lionel Messi. “Quando avevo 10 anni andai a vedere mio padre (Lilian Thuram) allenarsi al Barcellona e non avevo scarpe con me. Messi era giovane, e io dopo l'allenamento volevo scendere in campo e giocare con gli altri ragazzi. Leo aveva quasi il mio stesso numero di scarpe: io avevo 38 e lui 40-41. E' venuto verso di me e mi ha lasciato le sue scarpette, poi mi ha detto: “Prendile”. A 10 anni non capivo cosa fosse appena successo, così il giorno dopo li ho regalati a un amico. Me ne pento ogni giorno...” AS cita le parole di Thuram.