Inter, tre domande a…Spinesi

Ha giocato nell’Inter, condividendo lo spogliatoio con grandi campioni Gionatha Spinesi anche se poi la sua esplosione è arrivata altrove. In merito al finale di stagione dei nerazzurri la redazione di ItaSportPress.it ha contattato l'attaccante ex nerazzurro .

“A me l’Inter ha deluso. Aveva la rosa più forte della Serie A e non ha vinto lo scudetto. Però adesso vedo che la condizione è ottima".

"Certo che possono. È molto importante arrivare a questo punto dell’anno in lotta su due competizioni come Champions e Coppa Italia”.

“Contro il Milan sarà duello a armi pari e l’Inter può anche passare. Poi però, se volete sapere la mia, la favorita per la Champions è il City di Guardiola. Hanno il coltello tra i denti e vogliono dimostrare di essere i più forti dopo l’eliminazione subita l’anno scorso contro il Real, in cui - forse - non avrebbero meritato di uscire. Per me è il loro anno”