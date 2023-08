Inter, un murales speciale per Bersellini il “sergente buono”

RINGRAZIAMENTO Barbara e Laura Bersellini, figlie dell'ex allenatore nerazzurro hanno sottolineato all'unisono: "Siamo molto, molto felici ed emozionate di comunicare a tutti gli amici, tifosi di calcio e non, questo evento che abbiamo desiderato e realizzato, che vuole essere un'occasione per ricordare papà con gioia. Ringraziamo il Comune di Borgo Val di Taro e l'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno per la collaborazione alla realizzazione di questo progetto". La mostra fotografica resterà aperta al pubblico fino al 10 Settembre.