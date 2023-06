Intervista a Boito: “Gilardino può emulare Gasp. Genoa, io non cederei mai…”

“Francamente fatico a capire qualsiasi forma di scetticismo. Gilardino ha fatto un girone di ritorno strepitoso, facendo entusiasmare i tifosi. Non vedevo i sostenitori del Genoa così da tantissimo tempo. Mi aspetto quindi un ottimo campionato”.

Il tecnico rossoblù medesimo ha evocato indirettamente in una recente intervista l’obiettivo di emulare Gasperini…

“Per me ce la può fare. È stato un grande calciatore e, da allenatore, ha fatto una gavetta molto lunga, che lo ha portato sulla panchina del club più antico di Italia. Ora ha lui le chiavi in mano. Può far tornare il Genoa in alto e far sognare tutti i tifosi, come faceva quando segnava”.

Un calciatore della rosa attuale che non cederebbe a nessun costo?

“L’organico va studiato bene a tavolino. Qualche partenza magari avverrà. Bisogna tenere vivi gli stimoli dopo la cavalcata della scorsa stagione verso la Serie A. Io non cederei mai Coda: tecnicamente e fisicamente è una garanzia assoluta, anche per un campionato tosto come la Serie A”.

In entrata invece come agirebbe? Si sono fatti i nomi di Miretti e Barrenechea in arrivo dalla Juve…

“Potrebbe essere una soluzione interessante. Verrebbero a Genova con grandi motivazioni, per poter giocare con continuità e dimostrare il loro valore. Non li conosco benissimo, ma potrebbero contribuire nella creazione del giusto mix tra giovani e giocatori esperti. Proprio come mi sembra che Gilardino voglia procedere”.

Ha dichiarato che si aspetta un’ottima stagione. Più realisticamente l’obiettivo deve essere la salvezza o qualcosa in più?

“Io ho buone sensazioni su questo Genoa. Sto vedendo finalmente, dopo tanti anni, le persone giuste al posto giusto. Vedo una società ambiziosa, con un progetto chiaro e definito, con la voglia di investire. Dopo il calciomercato, capiremo il valore definitivo della rosa. Però a metà classifica ci si può tranquillamente arrivare”.