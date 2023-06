Intervista a Calaiò: “Napoli, avrei preferito altro allenatore. Genoa? Un rinforzo per reparto”

Il mercato in Serie A, il Napoli - sua seconda pelle - e il Genoa dell’amico e ex compagno Alberto Gilardino. In merito a ciò, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Emanuele Calaiò.

“Sinceramente? Tra tutti i nomi fatti, avrei preferito un altro. Ha allenato però in grandi piazze, come Roma e Lione. Magari in casa Napoli sono consapevoli del fatto che non si può vincere tutti gli anni e non gli chiedono lo scudetto come obiettivo”.