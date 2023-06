Intervista a Marzorati: “Empoli, Zanetti fatto cose incredibili. Cagliari? Ranieri pompiere”

“Una volta conquistata, non è una categoria semplice da mantenere. Però il Lecco deve continuare a mantenere la sua identità, sempre e comunque. Come dicevamo prima, mister Foschi è preparato e ha le idee chiare su come affrontare un campionato di questo tipo. In più conosco bene il presidente Di Nunno: rafforzerà sicuramente l’organico a dovere. Non so come andrà a finire, ma il Lecco darà tutto se stesso per salvarsi”.