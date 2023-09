Intervista a Muraro: “Lautaro uomo derby per l’Inter ma Thuram può far male al Milan”

Carlo Muraro di derby ne ha giocati tanti con la maglia dell'Inter. Nessuna sconfitta per l'ex attaccante nerazzurro ma nessun gol ad Albertosi. Ai microfoni di Itasportpress.it, Muraro anticipa i tempi del derby meneghino di sabato prossimo: "L'Inter è la favorita per lo scudetto perchè è una squadra forte in tutti i reparti. Ha tanti titolari Inzaghi e in attacco Thuram è una garanzia. Mi è sempre piaciuto questo calciatore perchè spende molte energie per la squadra e si muove molto. Non è Lukaku ma di gol ne farà tanti in questo campionato. Dovrà misurare il peso della pressione di San Siro ma ha già conquistato i tifosi perchè se dai tutto in campo e non ti risparmi, la gente di premia. A differenza di Lukaku, il francese ama più guardare la porta che giocare di spalle e poi sa smistare bene i palloni ed è generoso visto che fa tanti assist. Fa molto per la squadra e i movimenti senza palla sono importanti per aprire gli spazi. Thuram inoltre ha sensibilità con i piedi, calcia bene ed è anche forte di testa".