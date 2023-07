Intervista a Novellino: “Milan, calcio di oggi senza bandiere. Tonali costretto all’addio”

L'ex calciatore del Milan, Walter Novellino ha condiviso il suo pensiero sulla squadra di mister Stefano Pioli ai microfoni di Itasportpress.it: "Sono curioso di vedere il Milan come sarà senza Paolo Maldini e Ricky Massara. Sarà una stagione ricca di novità ma io il Milan lo metto in prima fila per lo scudetto anche se ha perso Tonali. Con i soldi che ha preso la società e il calciatore è giusto che si sia portata a termine questa operazione. Adesso costruiranno qualcosa di importante anche perchè al ragazzo hanno detto che i soldi facevano comodo sia al club che a lui. Il calcio moderno non ha più bandiere bisogna farsene una ragione visto che ormai è nelle mani delle multinazionali e dagli imprenditori stranieri. Ormai fanno parte del nostro calcio e diventa difficile costruire qualcosa di importante e nel lungo periodo con loro. Il settore giovanile può sopperire a questo modo di gestire il calcio. Vero che molti calciatori sono andati via dalla Serie A ma non siamo di quarto livello. Nelle coppe europee siamo arrivati in finale con tre squadre e non è un caso dunque andiamo cauti con i giudizi".