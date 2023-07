Intervista a Orlando: “Inter, Morata unica alternativa a Lukaku. Cuadrado? Che strano…”

In merito al discusso trasferimento di Juan Cuadrado all’Inter e all’attualità in chiave nerazzurra, la nostra redazione ha raggiunto telefonicamente Angelo Orlando, ex pilastro del club meneghino.

“Di quelle no, Cuadrado è un buon giocatore. Non so però quanto sia convenuto a lui andare all’Inter: i tifosi non si dimenticano di certi episodi passati… Si deve conquistare la fiducia sul campo”.