Intervista a Paolillo: “Inter da 7 ma col City non giocato per vincere. Inzaghi impari a…”

La stagione dell’Inter , con uno sguardo al presente e al futuro. In merito a ciò, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Ernesto Paolillo , ex dirigente di rilievo nerazzurro.

“Quando arrivi in finale di Champions, devi giocare per vincerla. Io non ho avuto questa percezione dai nerazzurri. Poi non ho neanche gradito la formazione iniziale: per me l’Inter doveva essere più aggressiva e attaccare maggiormente la profondità, con Lukaku dall’inizio anziché Dzeko”.