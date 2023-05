Intervista a Spinelli: “Allegri fatto miracolo e senza di lui Juve flop”

Il futuro di Massimiliano Allegri, suo amico di lunga data, le difficoltà che ha riscontrato alla Juventus nella stagione corrente. In merito ai temi attuali, ai microfoni di Itasportpress.it è intervenuto Aldo Spinelli ex presidente del Livorno.

Come giudica la stagione di Allegri sulla panchina della Juventus? I numeri parlano chiaro: zero trofei in bacheca per il secondo anno consecutivo e mancato ticket per qualsiasi competizione europea…