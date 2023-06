Intervista Scarnecchia: “Roma incapace gestire vantaggio. Mourinho resta perchè…”

“Dopo il gol di Dybala la Roma non è stata in grado di gestire il vantaggio. Ma non per demeriti suoi, io credo che i giallorossi abbiano dato tutto. Sono d’accordo con le parole di Mourinho nel post”.

Mourinho che potrebbe aver sbagliato strategia nella scelta dei rigoristi…

“Ma alla fine è stata la partita più lunga della storia del calcio, vuol dire che le squadre si sono equivalse. In più, la Roma ha acquisito forti consapevolezze in vista del futuro. L’anno scorso ha vinto la Conference League, quest’anno è arrivata in finale di Europa League. È un processo graduale, cominciato con Mourinho”.

Che potrebbe andar via…

“Secondo me invece resta. Ha ancora un altro anno di contratto e ha trovato la piazza giusta per lavorare come vuole lui, in questo momento della sua carriera”.

Come giudica L’arbitraggio a livello complessivo?

“Forse la Roma non ha tutti i torti a recriminare un rigore… quel fallo di mano c’era…”.

Da quali basi dovrebbero ripartire i giallorossi per competere a obiettivi come, per esempio, lo scudetto?

“Come rosa, la Roma può competere anche già l’anno prossimo per lo scudetto. Deve confermare lo zoccolo duro di quest’anno e inserire qualche giovane, magari qualche nuovo Bove, che è stato in grado di sorprendere tutti con la sua tenacia. I giallorossi sono molto competitivi a livello di Settore Giovanile”.

Dopo Spalletti il Napoli può confermarsi in chiave tricolore?

“La rosa è sempre la medesima. Quindi ovvio che il Napoli parte in pole il prossimo anno”.

Quale allenatore potrebbe risultare il profilo più congeniale?

“Se devo citarne uno, dico Luis Enrique. Di italiani ci sono tanti bravi emergenti. Tra tutti, mi piacerebbe vedere Thiago Motta. Tutti lo criticavano e ne chiedevano l’esonero allo Spezia. Io ero certo delle sue capacità. A Napoli potrebbe avere la sua prima grande chance”.