Juventus, Allegri: “Chiarezza su Pogba. La Lazio nostra concorrente. Su Bonucci”

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa il match contro la Lazio: «I giocatori che sono rimasti qui si sono allenati bene. Gli altri sono rientrati molto motivati dagli impegni con le Nazionali, anche se alcuni avranno da smaltire un po' il fuso orario. Domani sarà una bella partita e sarà importante farci trovare pronti. Si sa che i match in programma dopo la sosta sono sempre molto complicati». «Bonucci? Ho già detto tutto quello che avevo da dire, più volte, e non mi sento di dover aggiungere altro. Gli faccio un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera, dentro e fuori dal campo. La vicenda di Pogba? Sono dispiaciuto per la situazione, attendiamo tutti gli sviluppi e che venga fatta chiarezza sulla vicenda. Ci auguriamo che venga fatta luce il prima possibile su quanto successo, su altre questioni legate a questa situazione non posso commentare perchè riguardano direttamente Paul e sono strettamente personali».