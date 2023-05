Juventus, Allegri: “Con l’Atalanta è importante e lo sappiamo. L’obiettivo…”

Sui ballottaggi, specie in attacco: "Gioca Vlahovic? Non ho ancora deciso niente, è rientrato Kean dopo un mese di inattività. Milik e Vlahovic stanno bene, chi va in campo dall’inizio o chi entra è determinante". "Pogba? Ha fatto buoni 20 minuti finali l’altro giorno. Purtroppo però per lui questa stagione è stata maledetta, siamo arrivati a questo punto e devo cercare di sfruttarlo nel miglior modo possibile".