Juventus, Allegri: “Contro il Torino vietato giocare in punta di piedi”

«Chiesa ieri ha fatto allenamento con la squadra, devo ancora decidere, ma è difficile che possa partire dall’inizio. Bonucci ha ritrovato il campo, ha passato un lungo periodo di inattività, sta bene e già riaverlo è molto importante. Domani si siederà ancora accanto a me. Pogba? Sta meglio e sarà convocato. Se ci sarà bisogno lo metteremo dentro, anche se non ha un minutaggio altissimo. Non può giocare titolare in questo momento. Paul ha un pezzo importante di stagione per rimettersi in carreggiata, dovrà fare un buon finale di stagione e dovrà darci una mano. Paredes? Fino a questo momento ha alternato buone prestazioni ad altre meno, è un giocatore importante per noi. A parte Milik, Kaio Jorge, Miretti e Locatelli - che è squalificato - gli altri stanno tutti bene. Miretti tornerà a disposizione per la gara contro la Roma».