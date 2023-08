Juventus, Allegri: “Dopo Udine vogliamo i tre punti in casa con bella prestazione”

LA SQUADRA DI THIAGO MOTTA

«Il Bologna è una squadra forte e l'ha dimostrato nella passata stagione. All'esordio in questo campionato ha perso contro il Milan, ma ha creato diverse occasioni pericolose. Si è anche rinforzato in questa sessione di mercato, soprattutto aumentando la qualità in attacco. Dovremo giocare una partita attenta per portare a casa il risultato, ma soprattutto dobbiamo mantenere il giusto equilibrio. Non dobbiamo esaltarci nei momenti positivi e non dobbiamo deprimerci nei momenti di difficoltà. Come ho detto, ci vuole sempre equilibrio. L'importante è convinti di come stiamo lavorando e dei nostri mezzi».