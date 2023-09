Juventus, Allegri: “Lecce squadra solida ma domani 1 fisso”

Massimiliano Allegri, direttamente dall'Allianz Stadium, ha presentato nella consueta conferenza stampa della vigilia il match contro il Lecce. «Domani dovremo tornare alla vittoria, cercando di cancellare immediatamente la brutta sconfitta contro il Sassuolo. La squadra è arrabbiata e dispiaciuta per quanto successo, ma allo stesso tempo l'ho vista motivata. C'è voglia di scendere quanto prima in campo. Quella in Emilia è stata una serata storta, dove abbiamo commesso degli errori che hanno permesso ai nostri avversari di vincere la partita, ma non abbiamo giocato una brutta gara. Non abbiamo difeso bene e ci sono stati degli errori individuali che l'hanno condizionata. Mi auguro che domani sera l'Allianz Stadium ci dia una spinta in più per battere il Lecce che è una delle due squadre, insieme all'Inter, imbattute in questa Serie A. Il nostro atteggiamento dovrà essere propositivo e soprattutto positivo. Per noi sarà molto importante ottenere i tre punti. Il Lecce è una squadra solida, allenata da un ottimo allenatore come D'Aversa. Sono molto tecnici e non è un caso che siano ancora imbattuti. Pantaleo Corvino, anche quest'anno, ha imbastito una rosa molto competitiva. Anche l'anno scorso, dopo tanti anni senza giocare in Serie A, sono riusciti a salvarsi con merito. Sarà una bella partita».