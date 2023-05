Juventus, Allegri: “Non dobbiamo trovare alibi e scuse. Crollo mentale contro l’Empoli”

Il tecnico della Juventus, Max Allegri ha commentato la sconfitta di Empoli: "Non dobbiamo trovare alibi e scuse visto che siamo la Juve. Normale che è stata una situazione strana visto che la sentenza dei 10 punti di penalizzazione è arrivata pochi minuti prima del match. L'aspetto psicologico è fondamentale. In campo abbiamo subito l'Empoli ma andando vicini al gol in diverse occasioni questo non giustifica il crollo mentale e bisogna stare zitti e accettare la sconfitta. Non c'è da rimproverare niente ai ragazzi che arrivavano dalla sentenza e dal ko contro il Siviglia. Una situazione anomala ma questa squadra ha fatto sul campo 69 punti. Io sono deluso ma abbandonare la Juve senza le coppe è da vigliacchi".