Juventus, Allegri: “Quanto fatto finora non basta. A Firenze sarà dura”

Bianconeri attesi dall'impegnativo test sul campo dei viola. Il tecnico livornese non scioglie i dubbi in attacco

Dopo la sofferta vittoria sul Verona, valsa il sorpasso al Milan al secondo posto, per la Juventus arriva un test ben più severo sul campo della Fiorentina per il posticipo domenicale dell’undicesima giornata.

La regolare disputa della partita, in programma alle 20.45 al Franchi, è in realtà in dubbio dopo l’alluvione che ha colpito la Toscana. Intervenuto in conferenza stampa prima della partenza della squadra, Massimiliano Allegri ha subito espresso solidarietà alle popolazioni colpite: “Voglio esprimere la mia vicinanza ai familiari delle vittime dell’alluvione in Toscana e la vicinanza alle persone che hanno subito danni e disagi”.