Juventus, Allegri: “Scudetto? Non ci nascondiamo, ma siamo realisti”

Dopo il colpaccio in casa del Milan i bianconeri ospitano il Verona per regalarsi almeno una notte da capolista solitaria. Le parole del tecnico livornese

La Juventus insegue una notte da capolista. Ma… non ditelo a Max Allegri. Dopo il successo in casa del Milan i bianconeri ospitano il Verona sabato alle 20.45 per l’anticipo della decima giornata. In caso di successo la Juve andrebbe in testa da sola almeno per una notte, aspettando l’esito di Inter-Roma.