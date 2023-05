Juventus, altro infortunio per Pogba

Dopo una prima parte di gara di altissimo livello, Paul Pogba è stato costretto a lasciare il campo per infortunio. Di nuovo. Il tutto è andato in scena nella sfida Juventus-Cremonese, valida per la 35esima giornata di campionato. Per l'occasione, il francese è sceso in campo da titolare per la prima volta in stagione per poi fermarsi al 22', dopo aver effettuato un cross. Se la prima prognosi sembrava riguardare un problema al ginocchio, secondo quanto riportato dall'ufficio stampa bianconero il reale problema di Paul sarebbe da ricondurre al quadricipite sinistro. Per cui un problema muscolare da valutare nelle prossime ore. Paul Pogba è stato protagonista di una stagione "maledetta". Spesso ai box per infortunio, il pupillo della Juventus ha collezionato solo 9 presenze e 1 assist dal suo ritorno in bianconero.