Juventus, tra rinnovo e addio spunta top club per Di Maria

Il futuro di Angel Di Maria è ancora tutto da decifrare. Nonostante qualche problema fisico, l'argentino ha dimostrato di poter giocare ancora ad alti livelli e la Juventus sarebbe convinta a rinnovarlo. Ma, c'è un problema. Alla luce delle grandi prestazioni vi sarebbe anche l'interesse del Barcellona , il quale vorrebbe approfittare del contratto in scadenza ed assicurarselo a zero per il prossimo anno. Dal canto suo, per il Fideo uno dei pallini di un'intera carriera si palesa e la possibilità di approdare al Barça non è mai stata così nitida. Ma... la Juve?

Si, perché il progetto bianconero sarebbe entrato nel cuore di Angel. Tanto da rimandare il rientro in patria al Rosario Central di un altro anno e rinnovare con la Juventus. Ma tutto, ora, sarebbe in stallo. Da parte sua, il Barcellona sarebbe alla ricerca di un'ala destra di livello ma non troppo costosa, capace di risolvere la partita con una giocata. Insomma, il Barça si mangia le mani per non aver acquistato DiMaria la scorsa estate e ci riprova, facendo pressing su un tasto dolente. Un sogno che il Fideo non è mai riuscito a realizzare e che, con gran probabilità, sarebbe ora all'ultima chiamata. Ora il testimone passa al protagonista, lo stesso argentino, con i rumor che parlano chiaro: il possibile ma difficile ritorno di Leo Messi in Spagna potrebbe rivelarsi fondamentale anche su questo fronte.