Juventus, Arthur: “Addio Liverpool, tornerò a Torino ho ancora due anni…”

Il centrocampista tornerà a Torino in estate e sembra avere le idee chiare: se possibile, vorrebbe giocare in Spagna

Intervenuto ai microfoni di Goal.com, Arthur Melo ha rilasciato un'importante intervista riguardo il proprio futuro. Il centrocampista lascerà il Liverpool al termine della stagione per tornare alla Juventus, con la quale ha ancora due anni di contratto. "Spero di avere la possibilità di salutare il Liverpool sul campo. Da quando sono qui, Klopp mi ha trattato molto bene. È un onore per me lavorare con lui e il resto della squadra, ma anche lo staff.". Per quanto riguarda il futuro, invece: "Ho un contratto di altri due anni, tornerò alla Juve. Devo dire però che La Liga mi attira e potrei concedermi un'altra chance lì: è un campionato che già conosco, a cui al tempo mi adattai bene".