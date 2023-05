La Juventus supera l’Atalanta e torna seconda in classifica

Al Gewiss decisivo Iling nella ripresa poi seconda rete nel recupero di Vlahovic

Redazione ITASportPress

La Juventus fa suo l'ultimo scontro diretto per la Champions League della 34^ giornata e risponde a Milan e Inter. Vittoria per 2-0 per la squadra bianconera e secondo successo consecutivo in campionato che vale il secondo posto in classifica.

Avvio molto equilibrato e combattuto. Dopo un tiro alto di Koopmeiners, la prima occasione è al 22′ ed è creata dal mancino di Di Maria, ma il tiro dal limite dell’area non inquadra la porta. Nerazzurri vicinissimi al gol al 25′: sugli sviluppi di un corner, Scalvini salta più in alto di tutti ma la deviazione di testa viene fermata dal palo. Al 29′ Koopmeiners cerca e trova Zappacosta sul secondo palo, ma il colpo di testa finisce alto. Cresce la pressione nerazzurra, ma le conclusioni in serie dopo la mezzora vengono respinte dalla difesa bianconera. Prima dell’intervallo bella azione sulla sinistra con Koopmeiners che centra per Pašalić, ma la battuta del croato finisce alta.

La gara si sblocca nella ripresa e a passare in vantaggio è la Juventus al 56′ con Iling-Junior che trova la deviazione vincente dopo un salvataggio di Mæhle. L’Atalanta perde per infortunio Boga, appena entrato, toccato duro da Rabiot (ammonito): dentro Soppy. Sportiello si oppone poi ai tentativi di Di Maria e Pogba. Quindi Muriel ci prova due volte: la prima è ribattuta da un difensore, la seconda non trova la porta con un tiro angolato dal limite. Al 75′ velenosa punizione di Koopmeiners, ma Szczesny ci arriva e respinge. Finale generoso dei nerazzurri alla ricerca del pareggio. All’89’ secondo palo di giornata con un tiro dalla distanza di Zappacosta (in precedenza Sportiello aveva salvato su Vlahovic). E al 98′ arriva il raddoppio della Juve con una ripartenza finalizzata da Vlahovic.

ATALANTA-JUVENTUS 0-2

Reti: 56′ Iling-Junior (J), 98′ Vlahovic (J).

Atalanta: Sportiello, Toloi, Djimsiti, Scalvini, Mæhle, de Roon, Éderson (50′ Boga, 66′ Soppy), Zappacosta, Koopmeiners, Pašalić (60′ Muriel), Zapata. A disposizione: Musso, Rossi, Okoli, Demiral, Palestra. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Juventus: Szczesny, Danilo, Rugani, Alex Sandro, Cuadrado, Fagioli (66′ Pogba), Locatelli, Rabiot, Iling-Junior (82′ Kostic), Di Maria (82′ Chiesa), Milik (66′ Vlahovic). A disposizione: Pinsoglio, Perin, Bremer, Gatti, Kean, Bonucci, Miretti, Soulé, Barbieri. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1.

Assistenti: Alessio Berti di Prato e Valerio Colarossi di Roma 2,

IV ufficiale: Federico La Penna di Roma 1.

V.A.R.: Valerio Marini di Roma 1.

A.V.A.R.: Paolo Valeri di Roma 2.

Note: ammoniti Rabiot (J), Mæhle (A), Vlahovic (J).