Juventus-Bologna, dialogo Di Bello-Var sarà reso pubblico

Possibile svolta epocale in vista nel settore arbitrale. Secondo quanto anticipato da La Repubblica il contenuto del dialogo tra l'arbitro della discussa partita di Torino e i colleghi in sala Var sarà reso pubblico

Non si spegne l'eco legata al rigore non concesso al Bologna durante il secondo tempo della partita contro la Juventus per il contatto tra Iling Jr. e Ndoye nell'area bianconera.

Dopo la presa di posizione dei vertici AIA che lunedì all'Ansa avevano parlato di "errore evidente, prima dell'arbitro e poi dei due uomini in sala Var", pur senza ventilare l'ipotesi della sospensione per uno o due turni per il direttore di gara Di Bello e per gli addetti al Var Forneau e Nasca, arriva l'indiscrezione secondo la quale il contenuto del dialogo tra l'arbitro centrale e i colleghi presenti nella Var Room di Lissone sarà reso pubblico.