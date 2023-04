Juventus, Calvo: “Chiusura curva? Colti di sorpresa, valutiamo il ricorso”

Nel pre partita di Lazio-Juventus, Francesco Calvo ha parlato della decisione del Giudice Sportivo di chiudere la curva Sud. Il tutto è legato ai cori razzisti intonati da un gruppo di tifosi nella scorsa sfida di Coppa Italia contro l'Inter, i quali sono stati prontamente individuati e banditi dalla struttura da parte dello stesso club. La sud bianconera è stata quindi squalificata per un turno di Serie A, precisamente per la sfida contro il Napoli in programma per il prossimo 23 aprile. Squalifica che non sarebbe stata accolta con gran fervore a Torino.