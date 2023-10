Juventus, c’è lesione per Danilo: i tempi di recupero

Brutta tegola per la Juventus che, per la sfida contro il Milan in programma domenica 22 ottobre, non avrà a disposizione Danilo, capitano e leader dei bianconeri. Assenza importante per Massimiliano Allegri, che dovrà rinunciare al difensore brasiliano per un minimo di venti giorni. Come spiegato dal comunicato diramato dalla Juventus infatti, il capitano dei bianconeri ha rimediato una lesione di basso grado del bicipite femorale sulla coscia sinistra.