Juventus, Cuadrado non rinnova e lascia Torino

Ora è ufficiale: Juan Cuadrado non rinnoverà il proprio contratto con la Juventus e lascerà Torino proprio quest'estate da free agent. A renderlo noto è stato lo stesso club bianconero tramite comunicato: "Otto anni indimenticabili pieni di gioia, dribbling vertiginosi, passaggi folli. Superando il record di 300 presenze, Cuadrado ha lasciato il segno nella storia della squadra. Grazie di tutto, Panita!". Il 35enne andava in scadenza proprio questo giugno e l'accordo per il rinnovo non è stato trovato. Nonostante l'età non gli permettesse di ripetere quanto fatto negli anni precedenti, protagonista di un'annata altalenante, Juan ha raccolto 47 presenze in tutte le competizioni servendo 4 assist e segnando 2 gol.