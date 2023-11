Juventus, Di Canio attacca Vlahovic: “Non ha intelligenza calcistica”

Manca sempre meno a Juventus-Inter. In occasione della sfida tra prima e seconda, Paolo Di Canio ha parlato ai microfoni di Tuttosport. L'ex attaccante e ora opinionista ha parlato di Dusan Vlahovic, attaccante l'ex Fiorentina: "Se non ha sfondato a Torino al 75% è colpa sua. Se tu sei forte, per quanto tu possa essere frustrato per le poche occasioni da gol, ti devi applicare, ti devi impegnare nella gestione dei pochi palloni che ti arrivano. Quando dico che non ha intelligenza calcistica, non dico che non sia bravo e che non possa giocar nella Juve, però deve saper fare le cose semplici, perché così non solo mette i compagni nelle condizioni di fare bene, ma anche di poter poi riavere lui la palla nel modo migliore. Il grande talento puro, è forte nelle difficoltà".