Juventus, dopo il patteggiamento Tfn applica le multe

- per il sig. F. C., euro 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00) di ammenda;

- per il sig. C. G., euro 18.500,00 (diciottomilacinquecento/00) di ammenda;

Condizione per il patteggiamento è stata la rinuncia alla impugnazione della decisione della Corte Federale dello scorso 22 maggio e della decisione del Collegio di Garanzia del CONI dello scorso 20 aprile. Al fine di ottenere un rinvio per proseguire nelle già avanzate interlocuzioni finalizzate alla valutazione di una proposta di accordo ex. art. 127 CGS, ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento, stralcia dal presente procedimento la posizione del dott. Andrea Agnelli, la cui trattazione rinvia all’udienza del 15 giugno 2023, in presenza, con salvezza dei diritti di prima udienza.