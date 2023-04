Juventus, è caccia al d.s.: è toto nomi

La Juventus è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, con la lente d'ingrandimento rivolta a Napoli, su Cristiano Giuntoli. I bianconeri sono alla ricerca di un ds da mesi ormai, ma l'inibizione per 16 mesi rivolta a Cherubini non lascia più possibilità per il club che si deve dare una mossa. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, la Vecchia Signora avrebbe già sondato il terreno per dirigenti particolarmente riconosciuti dal calcio italiano.