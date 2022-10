Juventus-Empoli, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per l'undicesima giornata di Serie A.

Neppure il tempo di respirare che la Serie A torna in campo nel weekend e lo fa già da oggi, venerdì 21 ottobre 2022 con l'anticipo tra Juventus-Empoli , valido per l'11^ giornata di campionato. Alle 20:45 le squadre di Allegri e Zanetti si daranno battaglia alla ricerca dei tre punti.

Dopo la vittoria nel derby contro il Torino, la Juventus di Massimiliano Allegri cerca conferme e continuità. I bianconeri proveranno a portare a casa i tre punti contro l' Empoli di mister Zanetti che è reduce dal successo contro il Monza e vanta comunque 11 punti in classifica e una buona posizione. Da capire chi giocherà in avanti in entrambe le squadre: nei padroni di casa sembrano favoriti Vlahovic e Kean mentre negli ospiti Satriano e Destro con Lammers che scalpita.

Probabili formazioni e dove vederla

La partita Juventus-Empoli sarà trasmessa in tv, in diretta ed in esclusiva da DAZN. Il collegamento necessario è tra una Smart TV e intenet e può essere effettuato con dispositivi wireless (come Chromecast o Amazon Fire TV Stick) oppure utilizzando una classica console da gioco (PlayStation o XBox) con cui connettersi e utilizzare l'app dedicata. Il tutto è riservato agli abbonati DAZN.