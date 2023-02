Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni e dove vederla

Juventus-Fiorentina, le ultime

Qualche dubbio di formazione ancora per entrambi gli allenatori. Allegri deve rinunciare a qualche big per la sua Juventus come da lui stesso dichiarato in conferenza stampa. "Bonucci giovedì sarà a disposizione per la gara contro il Nantes. Milik è in fase di miglioramento, Kaio Jorge è ancora fuori. Pogba non può essere convocato, in questo momento è ai box". Allo stesso modo potrà contare su un ritrovato Vlahovic, ex della gara, e con lui Di Maria e Chiesa che potrebbero giocare in avanti a suo sostegno.