Juventus, Giovinco svela il retroscena: “Conte? Una volta riprese Buffon per…”

Intervenuto ai microfoni di CronacheLive, Sebastian Giovinco ha rivelato un retroscena riguardante la gestione di Antonio Conte alla Juventus. Si, proprio quella magnifica stagione dai 102 punti. Nonostante il grande record stabilito non sono mancati i diverbi da spogliatoio che, come affermato dallo stesso ex calciatore, questa volta vedono protagonista Gigi Buffon e lo stesso tecnico ex Tottenham.