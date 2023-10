Juventus, Giuntoli: “Caso Fagioli? Allertata subito la Procura. Sul mercato…”

Intervenuto come ospiti nell'ultima giornata della sesta edizione del Festival dello Sport di Trento organizzato da La Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli ha commentato il caso scommesse che vede coinvolto Nicolò Fagioli. " Siamo dispiaciuti , gli siamo vicini. Avvertimmo illo tempore la Procura Federale, il giocatore con i suoi avvocati si è messo subito a disposizione. Il nostro compito non sarà punirlo, come avverrà, ma dobbiamo rieducare un sistema", ha esordito il direttore sportivo della Juventus .

MERCATO - "Il mercato di gennaio non è facile, ma a volte ci possono essere delle opportunità. Saremo vigili", ha poi aggiunto Giuntoli. Una mano, però, arriverà anche dalla Next Gen: "Conta sul piano tecnico, ma crea anche un senso d’appartenenza da parte di chi viene dall’estero e inizia a conoscere il mondo Juve. Su Iling è stato fatto un grande lavoro, ma anche su Soulé e sugli altri. Siamo fiduciosi. Siamo stati i primi a fare questo investimento sulla Next Gen, ora c’è l’Atalanta, forse arriverà anche il Milan e altri. Per me questo è il futuro".