Juventus, il comunicato sul caso Fagioli: “Avvisato subito la Procura Figc”

Spopola la discussione riguardo il possibile coinvolgimento di Nicolò Fagioli nel caso scommesse, che di recente ha incluso gli altri due italiani Tonali e Zaniolo. A denunciare i tre calciatori, diventati quattro nel pomeriggio di venerdì, è stato Fabrizio Corona che pare averne letteralmente per tutti. Le accuse sono arrivate a destinazione e la Juventus non ha esitato a rispondere. Lo ha fatto tramite comunicato ufficiale, dove si allontana dal caso di scommesse illecite: "In merito a quanto riportato da alcuni organi di informazione, Juventus FC precisa che subito dopo aver ricevuto notizia riguardo il possibile coinvolgimento del proprio tesserato Nicolò Fagioli sul tema delle scommesse ha immediatamente e tempestivamente preso contatto con la Procura Federale della FIGC".